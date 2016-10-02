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«القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفي في حادث انقلاب سيارة بالدوحة

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«القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفي في حادث انقلاب سيارة بالدوحة «القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفي في حادث انقلاب سيارة بالدوحة

محمد سعفان، وزير القوى العاملة – أرشيفية

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، تقريرًا عاجلًا، حول وصول جثمان أحد العاملين المصريين في قطر، ويُدعى حسن زكي عبد العاطي، من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة.

وقال المستشار العمالي ياسر سعيد، إن ” العامل المصري المتوفي كان يستقل سيارة هو وأحد أقربائه، ويُدعى محمد عزت عبد المعطي، ويعمل مهندسًا، وكانا في نزهة في شاطئ السيلين ضواحي الدوحة، والتي تبعد عنها حوالي 50 كيلومترًا جنوبًا، وتم إرسال طائرة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حمد العام إلا أن المواطن المصري حسن زكي عبد العاطي وافته المنية”.

وأضاف سعيد، أن المصاب محمد عزت عبد المعطي أصيب بإصابات بالغة إلا أن حالته مطمئنة، بعد أن أجريت له جراحة عاجلة، وهو حاليًا بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وقمنا بزيارته والاطمئنان على حالته، وإبلاغه تمنيات وزير القوى العاملة له بالشفاء العاجل، وإبلاغ أهالي المتوفي تعازيه.

ومن المقرر أن يصل اليوم على الخطوط الجوية القطرية، جثمان حسن زكي عبد العاطي، وكان يعمل مندوبًا لإحدى الشركات القطرية، وتوفي أمس إثر حادث انقلاب السيارة التي كان يستقلها هو وقريب له في نزهة في شاطئ السيلين ضواحي الدوحة .

أ ش أ

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