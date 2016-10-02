فلاش باك - محمد صلاح في مواجهة إنتر ميلان للمرة الرابعة

غدا يستأنف فريق روما مباريات الدوري الإيطالي بالجولة السابعة أمام إنتر ميلان في المباراة التي تجمع بينهما على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

يسعى رفقاء توتي لاستغلال حالة الانتعاش الأوروبي بالفريق بعد تصدر مجموعتهم بالدوري الأوروبي نتيجة انتصارهم على أسترا جيورجيو برباعية وفي الوقت ذاته يسعى فريق إنتر ميلان للهروب من حالة الإحباط الأوروبية بالهزيمة أمام سباراتا براج 3/1 وتذيلهم لمجموعتهم بالدوري الأوروبي.

أول مواجهة..

وبعيدا عن موقف الفريقين فإن مباراة الغد لمحمد صلاح ستكون المواجهة الرابعة للاعب منتخب مصر أمام إنتر ميلان والذي سبق له مواجهته بقميص روما في مباراتين وبقميص فيورنتينا بمباراة واحدة.

أول مواجهة لصلاح أمام إنتر ميلان كانت قبل موسمين خلال فترة إعارته من تشيلسي إلى فيورنتينا الإيطالي وكانت تلك المباراة هي الرابعة لمحمد صلاح على الأراضي الإيطالية ودخل صلاح تلك المباراة كبديل لباباكار الذي خرج مصابا بالدقيقه 47.

ونجح صلاح في تلك المباراة إحراز هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز لفيورنتينا بعد 10 دقائق من دخوله كبديل بالدقيقة 56 مستغلا كره مترتدة من الحارس هاندانوفيتش.

الانتقال لروما..

وبالموسم الماضي تواجد صلاح في مواجهة إنتر ميلان بمباراتي الدوري الإيطالي وشارك كأساسي بالمباراتين، حيث شارك في مباراة الدور الأول على إستاد جوزيبي مياتزا كجناح أيمن وأمامه دجيكو وبتواجد جرفينيو على الجانب الأخر، وانتهت المباراة بفوز إنتر بهدف مقابل لا شئ.

وبمباراة الدور الثاني أمام إنتر شارك صلاح أيضا كأساسي ولكن كمهاجم ثاني بجوار شعراوي، وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل في تلك المباراة بهدف بالدقيقة 35 ولكنه لم يُحتسب بداعي التسلل، وانتهت تلك المباراة في الأوليمبكو بالتعادل 1-1.

يذكر أن صلاح كان قد واجهة إنتر ميلان بالثلاث مباريات الماضية مع ثلاثة مدربين مختلفين وهم فينشينزو مونتيلا مع فيورنتينا ورودي جارسيا مع روما بالدور الأول ثم لوشيانو سباليتي بالدور الثاني بالموسم الماضي وخرج بانتصار في مباراته الأولى ثم هزيمة في مباراته الثانية وتعادل بمباراته الثالثة.