كيف تعالجين الأصبع الداحس عند الأطفال؟

تستغرب بعض الأمهات، ومن وقت للآخر يتورم أصبع أحد أطفالها، مع مرافقة ألم شديد هذا يطلق عليه طبياً مصطلح الاصبع الداحس مرض نستعرض فيه باستشارة الدكتور أحمد عبد العال أخصائي الجراحة العامة. ما هو هذا المرض؟ وماذا على الام أن تفعل؟ وهل يمكن تفاديه؟

يقول الدكتور أحمد الأصبع الداحس عند الأطفال هو مرض جلدي يصيب المنطقة التي حول الظفر "ظفر أصبع الكف أو القدم"، وسببه البكتيريا، وخاصة عندما يقرض الطفل أصبعه بأسنانه، فيلتهب الجلد حول الظفر، وتصبح المنطقة مؤلمة، وقد يتكون التقيح.

الأعراض الشائعة:

- احمرار الجلد وتورمه حول الظفر.

- تقيح حول الظفر وتحته.

- ارتفاع درجة الحرارة الطفل.

- اندماج الظفر في اللحم.

ماذا يجب عليك أن تفعلي؟

أعطي طفلك دواءً مسكناً أو خافض للحرارة إذا كانت مرتفعة، وإذا تقيح الظفر فلا تحاولي إخراج ما بداخله بالضغط على الأصبع، واستخدمي قطناً مبللاً بالماء الفاتر، وضعيه عليه لتنضج "الخراجة" وتنفجر بنفسها، ثم نشفي مكان الإصابة جيداً، وادهني الأصبع المصاب بمرهم مضاد للبكتيريا، ثم لفيه بالقطن والشاش، وإذا لم يخرج القيح بعد أيام خذيه إلى الطبيب ليقوم بإخراجه جراحياً.

ولتفادي تكرار حدوث هذه الإصابة البكتيرية لأطفالك، قصي أظافرهم أول بأول، ولا تدعيها تطول، ولا تدعي طفلك يقرض أظافره بفمه أو الجلد الذي حول الظفر، وقومي بتطهير أدوات قص الأظافر قبل استخدامها.