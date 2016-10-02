خرافات عن تصرفات الأطفال لا تصدقيها

فترة الحركة والنشاط لطفلك تتبعها الخرافات، والمعتقدات البالية التي يجب ألا تأخذي بها، وفي نفس الوقت لا تتركي بعضها متراكماً وابحثي عن أصولها وصحتها، والمهم هو أن يعيش طفلك طفولته بصحة جسدية ونفسية وسلوكية سليمة.

"سيدتي نت" جمعت بعض الخرافات التي يتم تداولها بين النساء ولازالت تؤثر على أفكارنا وطريقة تربيتنا لأطفالنا ومنها:



_ إذا نام طفلك على الأرض فيجب أن تتركيه نائماً، لا تمري أنت أو أحد أفراد العائلة من فوقه، ولا توقظيه بسرعة لأن ذلك قد يؤدي أن يبقى قزماً ولا يزيد طوله في المستقبل.

والصحيح أن نومه يجب أن يكون في سريره، ولا توقظيه بسرعة لأن ذلك يعرضه لخطر حدوث تمزق في الشعيرات الدموية في المخ، نبهيه بهدوء ولا تطلبي منه النهوض سريعاً والركض أو المشي بسرعة.



_ إذا سكب القهوة على السجادة فلا تنظفيها، فهذا يمنع الرزق عن البيت، والصحيح أن تنظفيها بسرعة لأن بقع القهوة من الصعب إزالتها مع تأنيب الطفل بهدوء وبدون ضرب أو شتم.



_ إذا نظر للنجوم فهذا يصيبه بالعمى أو ظهور الثآليل في جسمه، وهذا خطأ ، دعيه يتأمل جمال السماء ويتفكر في خلق الله ونعمه ويشكره عليها.



_ يرمي السن اللبنية صوب الشمس لتكون أسنانه الدائمة جميلة، والخطأ أن يلهو بالسن أو يجذبها بقوة فهذا يؤدي لتشوه في الفك ونزف في اللثة.



_عدم قص الأظافر في الليل، ويجب عدم إتباع هذا المعتقد، بل اتباع السنة النبوية وقص الأظافر صباح كل جمعة.



_حمام الطفل ليلاً يضر به، وهذا خطأ، بل على العكس فهو يوفر له النوم الهادئ وعدم تعرضه لتيارات البرد وإصابته بالرشح والإنفلونزا.



_ جلوسه في صينية يعني الاستبشار بقدوم الضيوف، والصحيح ألا تسمحي له أن ينقل أدوات المطبخ إلى الصالة كما يفعل الصغار ولا تشجعيه على ذلك.



_ لا تشتري له الأحذية إلا في الصباح، لأن خلعه لحذائه في المساء خارج البيت يعني أنه سيضيع ويتوه، والصحيح أن أفضل وقت لشراء الأحذية فترة ما بعد العصر لأن مقاس القدم الحقيقي يظهر بعد العصر وفي الصباح تكون القدم منكمشة فيصبح المقاس غير حقيقي.