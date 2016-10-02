الشهر الثامن كبر طفلك.. وانتهى عهد الشقلبات!

ستشعرين بالطمأنينة فأنت في غمرة تحضيراتك، يتابع معنا الدكتور عبدالحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والتوليد التغيرات التي تطرأ على طفلك في هذا الشهر.

*طفلك يكبر منذ 15 يوماً ولن يتوقف عن النمو..حتى يصبح طفلاً صغيراً ممتلئ الجسم يوم ولادته خلال هذين الشهرين والنصف الآخرين من حياته داخل الرحم، وسيكتسب 50% من وزنه الإجمالي عند الولادة؛ غذاؤك الصحي يساعده على النمو والتطور

*في هذا الشهر سينقلب طفلك -إن لم يفعل ذلك بعد- ليتخذ الوضعية المناسبة؛ سيتوجه رأسه نحو الأسفل تحضيراً للخروج قبل أن يزداد وزنه فيتعذر ذلك..طفلك أيتها الأم كبر وانتهى عهد الشقلبات

* يحتل في هذا الشهر مساحة الرحم كله تقريباً، لم يعد لديه متسع من المكان للتنقل والتأرجح، سيكبر ويزداد وزنه..وسيكبر رحمك أيضاً، لكن المساحة تبقى محدودة

* طفلك في هذا الشهر يأخذ استعداداته للخروج؛ فيدفع رأسه نحو الأمام، يقوم بحركة أخيرة حيث يستدير كلياً ليتخذ الوضعية النهائية للولادة، وبالصورة الصوتية تتعرفين كيف سيأتي إلى العالم مستقبلاً؟

* التأثيرات الصوتية كالموسيقى أو أصوات الأهل لا سيما صوت الأم ذو التردد الخفيف يثير رد فعله فتتسارع نبضات قلبه، ويمكن رؤية حركاته وردة فعله بوضوح في الصورة الصوتية

* تظهر أظافر اليدين في بداية الشهر الثامن، أما أظافر القدمين فما زالت مستترة

* معدل الكالسيوم في دم الطفل أعلى منه في دم الأم، والمشيمة تسمى مضخة الكالسيوم؛ لأنها تضخ هذا المعدن من الأم إلى الطفل بكميات وفيرة

*"العقي" براز الجنين: يبتلع طفلك كمية كبيرة من السائل السابيائي ولذلك هو كثير التبول، وهو يتألف من بقايا الخلايا والدهون التي يحتوي عليها السائل السابيائى ومن المواد المخاطية والصفراء التي تفرزها المرارة، ويتجمع هذا العقي في المعدة، والطفل يتخلص منها نهائياً عند الولادة خاصة إذا شرب من لبن أمه

*يزداد جمالاً، في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، وفي نهاية الشهر يمتلئ جسمه الذي كان ضعيفاً ومجعداً حتى الساعة، وتختفي معظم تجاعيده تدريجياً مع تراكم لطبقات الدهن تحت جلده