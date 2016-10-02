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ضبط أدوية تخسيس ومكملات غذائية بـ 500 ألف جنيه بحوزة راكب بمطار القاهرة

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مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب أدوية تخسيس ومكملات غذائية بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع راكب مصري حاول تهريبها من تايلاند لبيعها في الصيداليات، وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجُمركية على ركاب الطائرة العمانية القادمة من عمان، اشتبه أحمد نبيل، ومصطفى دولة، مأمورا الجمارك، في أحد الركاب، وبتفتيشه ارتبك وادعى أنه قادم من عمان.

وتبين بفحص جواز سفر الراكب أنه قادم من تايلاند ترانزيت عمان، وبتفتيش الحقائب والراكب ذاتيًا، عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس، والتي تم تقديرها بحوالي 500 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر للراكب، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تم حجز المضبوطات بوديعة الجمرك.

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

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