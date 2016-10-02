تجمهر أهالي ضحايا أنفجار العريش أمام المستشفى العريش العام

تجمهر أهالي ضحايا ومصابي عمال شركة الكهرباء بالعريش، أمام مستشفى العريش العام، اعتراضًا منهم على ما أصاب ذويهم جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون بمنطقة التلول، أثناء أصلاحهم أحدى محولات الكهرباء.

وقالت المصادر إلي أن عدد كبير من أهالي ضحايا العمال المصابين، قد تجمهرو أمام بوابات مستشفى العريش، لسرعه تسليم ذويهم ونقلها إلي مدينة القنطرة لدفنهم فى مثواهم الأخير.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الأحد، أثناء إصلاحهم لمحول كهرباء بمنطقة الروضة غرب مدينة العريش، وأسفر الأنفجار عن استشهاد 4 من العمال وأصيب اثنين آخرين.