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مصر تدين الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية بباب المندب

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مصر تدين الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية بباب المندب مصر تدين الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية بباب المندب

المستشار أحمد أبو زيد – المتحدث باسم الخارجية – أرشيفية

أدان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – بأشد العبارات – الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن ضد سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لشركة “الجرافات البحرية الإماراتية” عند منطقة باب المندب، والتي كانت تقوم بإحدى رحلاتها الدورية من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى اليمن.

واعتبر ابو زيد – وفقًأ للبيان الصادر اليوم الأحد – القيام بمثل تلك الاعتداءات على قوافل الإغاثة الإنسانية عملًا مخالفًا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا صريحًاً للقانون الإنساني الدولي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.

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