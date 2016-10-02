مدير أمن الإسماعيلية ينهى أزمة سائقى خط الإسماعيلية – المرج

قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه نجح ومعه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى السيطرة واحتواء أزمة سائقى خط الإسماعيلية – المرج بموقف الإسماعيلية.

وأضاف العزازى بأنه تم الاتفاق مع السائقين العاملين على خط الإسماعيلية – المرج على أن يحصل من راكب العاشر من رمضان 7 جنيهات فقط بدلا من 14 جنيها وهى أجرة المرج كاملة، ووافق السائقون على الاقتراح مطالبين بتشديد الرقابة على السيارات التى تأتى من القاهرة وتقوم بالتحميل من خارج الموقف، وأنها ليست سيارات أجرة.

وأكد اللواء على العزازى أنه سيتم عمل أكمنة مرورية على طريق الإسماعيلية / القاهرة وبالقرب من محطة تحصيل الرسوم، لمتابعة تنفيذ الاتفاق وسؤال ركاب العاشر من رمضان على الأجرة التى سددها للسائق، وذلك حفاظا على مصلحة المواطن البسيط.

وكان عدد من سائقى خط الإسماعيلية – المرج قد قاموا بالإضراب عن العمل وأوقفوا سياراتهم بسبب قرارالمحافظ والخاص بتخصيص 10سيارات أجرة لنقل أبناء الإسماعيلية من المدينة إلى العاشر من رمضان مقابل 7جنيهات للراكب، ولكن اعترض السائقون على الاتفاق، والذين يحصلون من الراكب أجرة القاهرة كاملة وهى 14 جنيها ومعظم الركاب من الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.