وزير الداخلية يكافئ 1109 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن

كافيء اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية 1109 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الأحد: “استمراراً فى تنفيذ ركائز توجيهات السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وتقديراً لأصحاب الجهود المتميزة من رجال الشرطة، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بمكافأة (1109) من رجال الشرطة بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، البحيرة ، الدقهلية ، السويس ، بورسعيد ، المنيا، مطروح ، أسوان ، الأقصر ، جنوب سيناء ، قطاع مصلحة الأمن العام ، قطاع الأمن المركزى ، الإدارة العامة للمرو ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، الإدارة العامة لشرطة الحراسات والتأمين ، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ، مصلحة أمن الموانى ، قطاع الأمن الإجتماعى ) وذلك نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى .. تقديراً لهم وتحفيزاً لأقرانهم”.