القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1438

نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد ، بحضور عدد من كبار قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري ألقى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا، وأن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم .

وهنأ الشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة العطرة، والتى تتواكب مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، لتحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم لإعلاء مصلحة الوطن فى كل أمور حياتنا.

وفى نهاية الإحتفال ، أكد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس ، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، أن الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها التى نلتمس منها نبراساً يضئ لنا الطريق فى شتى مناحي الحياة.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين-صلوات الله عليه وسلامه- الذى أخرج البشرية من ظلمات الشرك والجهالة، إلى نور الإيمان، والعقيدة والعلم، وترك الأمة فى أعظم قيم البذل والتضحية والفداء فى سبيل المبدأ والعقيدة والحفاظ على العزة والكرامة.