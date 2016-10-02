ارتفاع عدد ضحايا تفجير «سيناء» إلى 4 شهداء

استشهد “سليمان نمر حماد”، 40 عامًا، من عمال شركة الكهرباء بالعريش، أحد مصابي التفجير الذي وقع في سيناء، صباح اليوم الأحد، متأثرًا بجراحه أثر نزيف شديد بالبطن، ليصل عدد الضحايا إلي 4 شهداء ومصابين اثنين.

كانت عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الشركة، أثناء سيرها على مدخل مدينة العريش، لإصلاح محول كهرباء.

كما استشهد ثلاثة آخرين هم نجم محمد محمود 35 عامًا، وحسين سليمان غنيم 45 عامًا، ومصطفى سليم سليم 35 عامًا، بينما أصيب محمد أحمد إبراهيم 25 عامًا، وإبراهيم محمد محمد 25 عامًا، والاثنان “بتر في الساق اليمنى”، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام.