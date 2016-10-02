أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار شرم الشيخ يستقبل 2396 سائحا على متن 26 رحلة مصرية ودولية

Google+ Print
مطار شرم الشيخ يستقبل 2396 سائحا على متن 26 رحلة مصرية ودولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2396 سائحا على متن 26 رحلة مصرية ودولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاحد، 26 رحلة دولية ومصرية على متنها 2396 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والاجانب ، وغادر مطار شرم الشيخ 2392 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

واكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 20% والنسبة العامة 21% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 14 رحلة دولية طيران على متنها 1520سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 876سائحًا مصريًا بإجمالى 2396سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 12رحلة محلية على متنها 747 مصرى و14 رحلة دولية على متنها 1645سائحًا من مختلف الجنسيات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365