مطار شرم الشيخ يستقبل 2396 سائحا على متن 26 رحلة مصرية ودولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاحد، 26 رحلة دولية ومصرية على متنها 2396 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والاجانب ، وغادر مطار شرم الشيخ 2392 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

واكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 20% والنسبة العامة 21% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 14 رحلة دولية طيران على متنها 1520سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 876سائحًا مصريًا بإجمالى 2396سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 12رحلة محلية على متنها 747 مصرى و14 رحلة دولية على متنها 1645سائحًا من مختلف الجنسيات.