تكريم شويكار وحسن يوسف و«الدغيدي» في المهرجان القومي للسينما المصرية

كتب – مصطفى حمزة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد، أن المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين، والمقرر إقامته في الفترة من 12 وحتى 20 أكتوبر، سيكرم عددًا من الشخصيات السينمائية التي أثرت في الحركة الفنية المصرية.

وأضافت الكيلاني، أن الدورة ستتضمن تكريم الفنانة شويكار، الفنان حسن يوسف، المخرجة إيناس الدغيدي، المونتيرة سلوي بكير، ومهندس الصوت جميل عزيز.

ومن المقرر أن يتم إصدار كتاب عن كل مُكرم في هذه الدورة، بالإضافة لكتاب في سلسلة الخالدون عن المخرج الكبير الراحل حلمي حليم من تأليف أحمد شوقي.

يُذكر أن المهرجان القومي للسينما المصرية برئاسة المخرج الدكتور سمير سيف، وتبدأ الفعاليات يوم 12 أكتوبر بحفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزير الثقافة، وعدد كبير من الفنانين، ومحبي الفن السابع.