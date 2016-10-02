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القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدقهلية

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ارشيفية

ارشيفية

تمكنت مباحث مركز شرطة تمى الأمديد، من القبض على 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالدقهلية.

وكان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث مركز تمى الأمديد، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار.

و تم الانتقال على الفور إلي مكان البلاغ، وتم ضبط 7 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم “ماكينة كهرباء وكوريك وماكينة مياه وغاطس وأربعة مقاطف وخرطوم وحبال، و12 شقفة حجرية يشتبه فى كونها أثرية”

وتم تحرير المحضر رقم 3107 إدارى مركز تمى الأمديد لسنة 2016، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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