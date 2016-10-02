الجيش السوري يدمر مقرات لجبهة النصرة في درعا وريفها

دمرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد مقرات وآليات لتنظيم (جبهة النصرة) في درعا وريفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله ” إن وحدة من الجيش قضت بعد رصد ومتابعة على مسلحين من تنظيم (جبهة النصرة) ودمرت لهم أسلحة وذخائر

> كانت بحوزتهم في بلدة اليادودة غرب مدينة درعا بنحو 5 كم, مشيرا الى أن وحدة أخرى نفذت عمليات دقيقة ضد مقرات وآليات للتنظيم في محيط التقاطع الرباعي على طريق السد

> في حي درعا المحطة, ما أدى إلى تدمير عدد من الدراجات النارية وسيارة تقل مسلحين”.

ونوه بأن عمليات الجيش – أمس – في منطقة درعا البلد أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) وتدمير تحصيناتهم ومقراتهم.

أ ش أ