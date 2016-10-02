أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجيش السوري يدمر مقرات لجبهة النصرة في درعا وريفها

Google+ Print
الجيش السوري يدمر مقرات لجبهة النصرة في درعا وريفها الجيش السوري يدمر مقرات لجبهة النصرة في درعا وريفها

ارشيفية

دمرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد مقرات وآليات لتنظيم (جبهة النصرة) في درعا وريفها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله ” إن وحدة من الجيش قضت بعد رصد ومتابعة على مسلحين من تنظيم (جبهة النصرة) ودمرت لهم أسلحة وذخائر
> كانت بحوزتهم في بلدة اليادودة غرب مدينة درعا بنحو 5 كم, مشيرا الى أن وحدة أخرى نفذت عمليات دقيقة ضد مقرات وآليات للتنظيم في محيط التقاطع الرباعي على طريق السد
> في حي درعا المحطة, ما أدى إلى تدمير عدد من الدراجات النارية وسيارة تقل مسلحين”.

ونوه بأن عمليات الجيش – أمس – في منطقة درعا البلد أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) وتدمير تحصيناتهم ومقراتهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا