وصول 887 راكبًا لميناء نويبع و تداول 111 شاحنة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 240 راكب و 3 سيارة و 2 باص جيت، والعبارة سينا وعلى متنها 44 راكب و 18 تريلا و 14 براد.

> وأكد المتحدث باسم الهيئة، أن الميناء شهد بالامس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 603 راكب و 25 تريلا و 12 براد و 18 سيارة منهم 12 سيارة تصدير فيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 272 راكب و 21 سيارة و العبارة سينا و على متنها 25 براد و 17 تريلا و 145 طرد سمك.