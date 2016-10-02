أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وصول 5 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس

Google+ Print
وصول 5 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس وصول 5 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس

صورة أرشيفية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر، اليوم بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية حيث تشهد موانئ الهيئة نشاطا ملحوظا فى حركة الركاب و السياحة و تداول البضائع.
> حيث تستعد ميناء الزيتيات لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس و على متنها 300 سيارة قادمة من جدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا