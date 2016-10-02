أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر، اليوم بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية حيث تشهد موانئ الهيئة نشاطا ملحوظا فى حركة الركاب و السياحة و تداول البضائع.
> حيث تستعد ميناء الزيتيات لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس و على متنها 300 سيارة قادمة من جدة .
وصول 5 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس
أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر، اليوم بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية حيث تشهد موانئ الهيئة نشاطا ملحوظا فى حركة الركاب و السياحة و تداول البضائع.