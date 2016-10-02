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فيديو..«الكرمة» تطلق «رحلة الدم» لإبراهيم عيسى الأربعاء المقبل

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فيديو..«الكرمة» تطلق «رحلة الدم» لإبراهيم عيسى الأربعاء المقبل فيديو..«الكرمة» تطلق «رحلة الدم» لإبراهيم عيسى الأربعاء المقبل

إبراهيم عيسى

أعلنت دار نشر “الكرمة” عن موعد إطلاقها رواية الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى، الجديدة “رحلة الدم- القتلة الأوائل”، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من أكتوبر.

يتناول “عيسى” في روايته الجديدة المسكوت عنه في التاريخ الإسلامي، حيث يربط بين صراعات المسلمين الأوائل بعد وفاة الرسول وفتح واغتيال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وذلك في صورة أقرب ما تكون للحقيقة عن هذه السنوات المهمة والتي غيرت وجه العالم للأبد.

يُذكر أن جميع أحداث “رحلة الدم- القتلة الأوائل”، تستند على وقائع وردت في المراجع التاريخية المعتمدة، وهي الجزء الأول من سلسلة “القتلة الأوائل”، وتُعد الرواية هي عودة للكاتب الصحفي مرة أخرى منذ أخر رواية له “مولانا” التي صدرت قبل 4 سنوات.

إبراهيم عيسى صحفي وروائي مصري من مواليد 1965، بدأ حياته المهنية مع دخوله كلية الإعلام والعمل في مجلة “روز اليوسف”، وأوقفت عددًا من الصحف التي رئس تحريرها، بسبب معارضته لسياساتها، كما صادرت روايته “مقتل الرجل الكبير”.

حصل “عيسى” على جائزة جبران تويني من الاتحاد العالمي للصحف عام 2008، وجائزة صحفي العام من اتحاد الصحافة الإنجليزية عام 2010، وجائزة “الجارديان” من منظمة “إنديكس” عام 2011، كما لاقت رواياته إعجاب القراء وطبعت عدة مرات واختيرت أحدثها “مولانا”، بالقائمة القصيرة للجائزة العربية للرواية العالمية لعام 2013.

 

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