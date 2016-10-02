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المتهم بقتل والدته بمنشأة القناطر: "الجن قالى اقتلها علشان هتاخد ورثك"

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المتهم بقتل والدته بمنشأة القناطر: "الجن قالى اقتلها علشان هتاخد ورثك" المتهم بقتل والدته بمنشأة القناطر: "الجن قالى اقتلها علشان هتاخد ورثك"

>كتب سليم على

شهدت قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، جريمة قتل تقشعر لها الأبدان، حيث قام "محمود . ف . ا . ع" 34 سنة، بقتل والدته المسنة "فوزية. ع . ال . ع" 58 سنة ربة منزل، وتهشيم رأسها بفأس، وكشفت التحريات أن المتهم يعانى من أمراض نفسية ويعيش برفقة أمه، وقام بقتلها اعتقادا منه بأنها ستستحوذ على ورثه.

 

تلقى اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بمقتل سيدة مسنة على يد نجلها بقرية أبو غالب بدائرة قسم منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعى، مفتش مباحث شمال أكتوبر المقدم على عبد الكريم رئيس مباحث مركز إمبابة قد تلقى بلاغًا من أهالى قرية أبو غالب دائرة القسم، يفيد بقيام عاطل بقتل والدته، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المجنى عليها مصابة بتهشم فى عظام الجمجمة، وشج بالرأس، وتبعثر أجزاء من المخ.

 

وبسؤال الأهالى أكدوا أن نجلها قام بقتلها بحجة أن الجن دفعه لذلك، وظل يردد: الجن أمرنى أقتلها، وأنا نفذت الأمر، وتمكن النقيب عمرو محسن معاون مباحث القسم من القبض على المتهم.

 

من ناحية أخرى أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة بدر مروان، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مستشفى الأمراض العصبية والنفسية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجرها مصطفى عبد العزيز مدير نيابة الحوادث، أن والده توفى منذ أكثر من 30 سنة، وحاول المتهم أن يبحث عن عمل لكن دون جدوى، ومع مرور الوقت بدأت المشاكل تعرف طريق منزله وكان دائما على خلاف مع والدته بسبب الميراث، وخلال الأشهر الأخيرة تطور الأمر بينهما وبدأ المتهم يتصرف بغرابة.

 

وأضاف المتهم أنه بالفترة الأخيرة بدأ يتخيل أن والدته تخطط لقتله، لذلك قرر أن ينتقم منها فاستغل تواجدها بالمنزل وأحضر فأسا وقام بالتعدى عليها وضربها على رأسها حتى سقطت غارقة فى دمائها.


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مصر 365

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