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ترامب: هيلارى كلينتون لا تخلص لزوجها ومجنونة.. يجب أن تدخل السجن

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ترامب: هيلارى كلينتون لا تخلص لزوجها ومجنونة.. يجب أن تدخل السجن ترامب: هيلارى كلينتون لا تخلص لزوجها ومجنونة.. يجب أن تدخل السجن

>وكالات

فيما يعد تصعيدا فى لهجة الخطاب الإعلامي لمرشحي المنافسة الرئاسة الأمريكية، قال المرشح الجمهورى دونالد ،إن المكان الطبيعي لمنافسته هيلارى كلينتون هو السجن.

 

وشن ترامب فى خطاب اليوم الأحد أمام مؤيديه فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، هجوما عنيفا على كلينتون واصفا إيها بأنها “صاحبة مزاج سيئ، وربما تكون مجنونة”.

 

وشكك ترامب فى إخلاص هيلارى لزوجها بيل كلينتون، قائلا: “لا أعتقد أنها موالية لبيل، هذه حقيقة، متسائلا: “هل عليها أن تكون غير ذلك؟”، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

 

واسترجع ترامب فى خطابه الوعكة الصحية التى ألمت بكلينتون خلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر الشهر الجاري، قائلا بسخرية: “إنها لم تستطع المشى بضعة أمتار كى تركب السيارة”.

 

وفى إطار مواصلة الهجوم والتصعيد فى الخطاب التنافسي، حذر ترامب من تزوير أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية فى “مناطق معينة” من ولاية بنسلفانيا، قائلا: “لا يمكن أن نخسر الانتخابات”.

 

 


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