بالصور.. مباحث القاهرة تضبط سائقا وشقيقه وراء سرقة 67 طن ألومنيوم بالتبين

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل محملة بكمية من الألومنيوم الخام بالتبين، حيث كشف تحريات المباحث أن سائق السيارة وشقيقه التباع وراء سرقة حمولة السيارة بقصد بيعها لحسابهما الخاص، حيث ادعا أنهما تعرضا للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتم ضبط السيارة محملة بالألومنيوم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من "مصطفى كامل" 27 سنة سائق، وشقيقه "محمود" 23 سنة تباع، يفيدا فيه بأنهما أثناء استقلالهما السيارة ملكهما المحملة بكمية من الألومنيوم الخام وزنت 67 طنا، والتى تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه، والخاصة بشركة نجع حمادى بمحافظة قنا، حيث كانا فى الاتجاه لتسليم الحمولة لشركة بالقاهرة تعطلت بهما السيارة بطريق الكريمات دائرة القسم، مضيفين أنهما أثناء قيامهما بإصلاحها فؤجئا بسيارة ربع نقل يستقلها عدد 7 أشخاص ملثمون بحوزتهم أسلحة نارية قاموا بالاستيلاء على متعلقاتهما الشخصية والسيارة وما عليها من حمولة تحت تهديد السلاح، كما تم تعصيب أعينهما واختطافهما واحتجازهما بمكان غير معلوم إلى أن تم إطلاق سراحهما واكتشفا أنهما بمركز الصف.

على الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتم وضع خطة بحث، وإعادة مناقشة المبلغين مرة آخرى تفصيليا عن ظروف وملابسات الواقعة، وإجراء التحريات بمكان الواقعة وصولا لشهود رؤيا، بالإضافة إلى تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات، والنشر عن السيارة المستولى عليها وحمولتها والاستعانة بالتقنيات الحديثة.

ومن خلال التحريات، تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغان عدلا أقوالهما واعترفا باختلاقهما الواقعة بقصد الاستيلاء على حمولة السيارة والتصرف فيها بالبيع لشخص يدعى "قدرى" مقيم محافظة سوهاج "جارى تحديده وضبطه" مقابل مبلغ 600 ألف جنيه، حيث قام سالف الذكر بتسليم المبلغ لأسرتهما بمحافظة سوهاج، وقاما بتخزين الحمولة المستولى عليها بأحد مخازن الخردة بمنطقة أبو رواش، وأضافا أن متعلقاتهما الشخصية بحوزة أحد معارفهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع الشحنة لحسابهما الخاص، وأضافا أنهما اختلاقا الواقعة حتى لا يتم الشك فيهما، وتم ضبط السيارة بمكان إخفائها بطريق الاتوستراد، كما تم بإرشادهما ضبط 67.744 طن ألومنيوم سلك بمخزن كائن بمنطقة أبو رواش جيزة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 3351 لسنة 2016 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.