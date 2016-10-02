أخبار مصر للساعة الواحدة ظهراً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها استشهاد 3 من عمال شركة كهرباء شمال سيناء، وإصابة 3 آخرون فى انفجار استهدف سيارة تابعة للشركة بمنطقة سبيكة على طريق "العريش ـ القنطرة"،

وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

فى متابعة لتطورات الأوضاع الأمنية فى سيناء، تابع "اليوم السابع" تفاصيل استشهاد 3 من عمال شركة الكهرباء بشمال سيناء، وإصابة 3 آخرون فى انفجار استهدف سيارة تابعة للشركة على طريق "العريش ـ القناطر" بمنطقة سبيكة، وما تلى ذلك من تحركات أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى الحادث.

وفى تغطية لتحركات الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين فى جرائم الهجرة غير الشرعية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل سقوط 3 متهمين جدد فى حادث غرق مركب رشيد، وذلك بعد مداهمة قوة من إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن العام، لشقة فى شارع خليل حمادة بمركز مطوبس، فى محافظة كفر الشيخ كانوا يقيمون بها.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" آخر مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة، وتأكيدات مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء توقيع العقود النهائية للمشروع قبل انتهاء العام الجارى، بعد وصول المفاوضات بين الوزارة وشركة "روس آتوم" الروسية إلى مراحل متقدمة.

وانفرد "اليوم السابع" بمقطع فيديو، يكشف تحول مدرسة "العبيدية" بمدينة فارسكور فى دمياط إلى صالة أفراح، وذلك بعد ساعات من زيارة الدكتور هلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم للمحافظة، وتفقده المدرسة وعدد من المدارس الأخرى فى دمياط.

قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، إغلاق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل أمام المصلين، على مدار 6 أيام خلال شهر أكتوبر الجارى. وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال قرار إغلاق الحرم الإبراهيمى أمام المصلين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين، أيام (3 و4 و6 و12 و18 و19) خلال الشهر الجارى.

وتابع "اليوم السابع" آخر تطورات طائرة مصر للطيران التى كانت متجهة إلى "لاجوس" ، وتأكيدات الشركة أن الأدخنة التى تصاعدت قبل ساعات كانت بسبب تعقيم مخزن العفش الخاص بالطائرة، وأنه تم إطلاق انذار كاذب بسبب غلق أبو المخزن بالتزامن مع عملية التعقيم.

وفى مواصلة لسلسة الفتاوى الغريبة ، تابع "اليوم السابع" ردود الأفعال على فتوى الداعية السلفى محمود لطفى عامر، والتى قال فيها إن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية حرام، ويخالف صحيح الدين، مستنكراً الدعوة التى أعلنتها مشيخة الطرق الصوفية للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية فى مسجد الحسين بحضور مفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف.

وبعد قرابة 3 أشهر من الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى، تابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى البدء فى اجراءات الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس المقبل، مشيرة فى تصريحات لها إلى أنها ستلغى قانون المجتمعات الأوروبية الصادر فى 1972 والذى نص على ضم بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بـ"الاتحاد الأوروبى".

ومن أخبار الرياضة، تابع "اليوم السابع" كواليس الزيارة المرتقبة التى من المقرر أن يجريها الهولندى مارتن يول، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، للقاهرة، والتى سيحرص خلالها على زيارة القلعة الحمراء" وأصدقاء فى السفارة الهولندية.

مختارات من "برلمانى"

وواصل موقع "برلمانى" تغطيته الشاملة لأزمة التصريحات الأخيرة للنائب إلهامى عجينة، ونقل عن النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة القيم بمجلس النواب تأكيداته عدم تلقى اللجنة أى شكاوى ضد النائب حتى الآن ، ممتنعاً عن التعليق على الواقعة لأنه "جهة تحقيق" على حد قوله.

وتحت عنوان "إلهامى عجينة فى مهب الريح"، يرصد موقع "برلمانى" ردود الأفعال على تصريحات عجينة المثيرة للجدل، والتى دعا فيها إلى توقيع كشوف عذرية على البنات قبل التحاقهن بالجامعات، وإعلان النائب مصطفى بكرى البدء فى حملة توقيعات ضده رداً على إساءته، مؤكداً رفض المجلس لمثل هذه التصريحات.

وفى متابعة لأنشطة النواب، وجهودهم لتحسين الظروف المعيشية لأهالى دوائرهم، نقل "برلمانى" عن النائب محمد الكومى تصريحاته التى قال فيها إنه اتفق مع وزارة التموين على توفير قوافل سلع مدعمة لأهالى دائرة عين شمس، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن السيارات المخصصة لبيع هذه السلع مساء اليوم.

مختارات من "فوتو7"

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع" كواليس الانطلاقة القوية لبرنامج "كل يوم"، وعودة الإعلامى الكبير عمرو أديب للشاشة بشكل مميز، وذلك من خلال مجموعة من الصور الحصرية من داخل استوديوهات قناة "اون تى فى".

كما تابع "فوتو7" كواليس حفل النجم تامر حسنى فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة مساء أمس، والذى بدأ بأغنية عمرى ابتدا، وقدم خلاله "تامر" العديد من أغانيه المفضلة لجمهوره الذى قابله بحفاوة بالغة.

مختارات من "فيديو7"

وانفرد موقع "فيديو7" و"اليوم السابع" ببرومو حلقة الليلة من برنامج "كل يوم" للإعلامى الكبير عمرو أديب على شاشة "أون تى فى"، والتى ينفرد خلالها بحوارا هاماً مع خالد حنفى وزير التموين السابق، ويكشف خلالها كواليس استقالته وأسبابها الحقيقية، وغير ذلك من التفاصيل بشأن فساد صوامع القمح وغيرها من الملفات.

وانفرد "فيديو7" بمقطع فيديو يكشف تحول مدرسة فى دمياط إلى صالة أفراح ودار للمناسبات مساءً بعد انتهاء اليوم الدراسى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من زيارة وزير التعليم هلالى الشربينى للمحافظة، وتفقده عدد من مدارسها.