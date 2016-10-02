قرقاش: الحوثي وصالح يرى اليمن مختزلة في إقليمين أو ثلاث

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الحوثي وصالح يرى اليمن مختزلة في إقليمين أو ثلاث، أما باقي مناطق اليمن ورأي أهلها فهامشي واستهداف مدنها وسكانها مشروع... عقلية تعبر عن الأزمة.

وأضاف قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن "منطق استمرار سيطرة الأقلية الحوثية علي اليمن ومقدراته هو الذي يعيق الحل السياسي، منطق أن أهل الجنوب توابع بدون صوت أو دور لا يستوي مع الواقع."

وتساءل قرقاش "كيف لمن يدمر عدن ويقتل ويشرد أهلها، ويحاصر تعز ويجوعها، أن يدعي بأنه يعبر عن أجندة يمنية؟ منطق سيطرة الأقلية بقوة السلاح و العنف لن يستمر."

وأضاف: "ماهو حافز المواطن اليمني للتمسك بالدولة؟: المساواة؟ التنمية؟ الأمن؟ الاستقرار؟ التكامل الإقليمي؟ الفرص؟ هل سيحقق الحوثي وصالح هذه الطموحات؟"

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