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ضبط 1200 أمبول لزراعة الشعر بحوزة طبيب بمطار القاهرة

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مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طبيب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية خاصة بزراعة الشعر، لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – انه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية مع ركاب طائرات الإمارات، اشتبه هاني أبو طالب في الراكب، وبتفتيش حقائبه أمام سعيد عبد الغني، رئيس اللجنة تحت إشراف سعد فتح الله، مدير الجمرك، وعبد المنعم المصري، عُثر بداخلها على 1200 أمبول خاص بزراعة الشعر.

وأمر سامي عبد الرحمن، مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وحجز المضبوطات في وديعة الجمرك.

 

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

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