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جوارديولا: لو كان لدي 3 من فيرناندينيو لأصبح سيتي بطلا

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جوارديولا: لو كان لدي 3 من فيرناندينيو لأصبح سيتي بطلا جوارديولا: لو كان لدي 3 من فيرناندينيو لأصبح سيتي بطلا

أثنى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على قدرات فيرناندينيو لاعب وسط فريقه، كما تمنى أن يكون لديه 3 من نفس اللاعب ليصبح بطلا.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره توتنام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وصرح جوارديولا للصحفيين "فيرنانينيو بإمكانه فعل كل، ما حققناه حتى الآن كان سيصبح مستحيلا من دونه".

وأضاف "إنه سريع وذكي وقوي في الكرات الهوائية بإمكانه اللعب في أكثر من مركز".

وتابع "حينما يرى مساحة يجري إليها بسرعة، إن احتجت لأحد أن يصحح غلطة ما أو يتدخل فهو يرى ذلك أيضا ويتحرك للتنفيذ".

وأتم "إن كان لدي 3 من فيرناندينيو لأصبحنا أبطلا، لدينا واحد فقط وهو مهم جدا".

وشارك فيرناندينيو خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات مع سيتي سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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