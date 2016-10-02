التشكيل – رمضان ومخيتاريان خارج قائمتي يونايتد وستوك

أعلن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ستوك سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب عن التشكيل هنريك مخيتاريان لاعب الشياطين الحمر، والذي شارك في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وتواجد واين روني قائد الشياطين الحمر على مقاعد بدلاء فريقه، بينما يقود هجوم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: أنتونيو فالنسيا – إريك بايي – كريس سمولينج – دالي بليند

الوسط: بول بوجبا – خوان ماتا – جيسي لينجارد – ماركوس راشفورد – أندير هيريرا

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مايكل كاريك ومروان فيلايني وسيرخيو روميرو وممفيس ديباي وواين روني وأنتوني مارسيال وماتيو دارميان.

كما أعلن مارك هيوز مدرب ستوك سيتي عن قائمته التي ستخوض مواجهة يونايتد بالدوري واستبعد منها رمضان صبحي جناح الفريق.

ويقود هجوم ستوك كل من ويلفريد بوني وماركو أرناتوفيتش وزيردان شاكيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لي جرانت

الدفاع: جلين جونسون – برونو مارتينس إيندي – ريان شاوكروس – إريك بيترس

الوسط: جو ألين – جلين ويلان – جيوف كاميرون

الهجوم: ماركو أرناتوفيتش – ويلفريد بوني – زيردان شاكيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء تشارلي آدم وشاي جيفن ومامي بيرام ضيوف وجوناثان والترز وبيتر كراوتش وبويان كركيتش وفيل برادسلي.