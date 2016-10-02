سترلينج: لم أكن قادرا على المراوغة مع بيللجريني.. لكن جوارديولا أعاد حريتي

قال رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي إنه لم يكن قادرا على اللعب بطريقة جيدة والمراوغة أثناء فترة تدريب مانويل بيللجريني المدرب السابق للأزرق السماوي.

وكان بيللجريني قد رحل عن سيتي خلال الصيف الماضي بعد انتهاء عقده، وتولى جوسيب جوارديولا المهمة خلفا له.

وصرح سترلينج لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية "لقد كان الأمر صعبا لأنني لم أشعر قط أنني قادر على اللعب بطريقة طبيعية بمستواي تحت قيادة بيللجريني".

وأضاف "الجميع كان ممتازا في اللعب من لمستين، الحصص التدريبية كانت حول اللعب من لمستين، لكنني لم أحب ذلك".

وتابع "لكن لا يمكنك أبدا أن تراوغ بلمستين، في بعض الأحيان يكون ما تفعله في التدريبات هو ما تقدمه في المباريات لم أكن قادرا على المراوغة، أحبها وأحب المتعة في تخطي لاعبي الخصم".

واستطرد "في الموسم الجاري الأمر مختلف، كان لدي 5 دقائق مع جوارديولا وأظهر لي على اللوحة أين يريدني وماذا يريد مني أن أفعل، وقال إن الباقي متروك لي".

واسترسل "قال إن قدرتي مطلوبة وأن أحاول أن أمرر كرات عرضية وأن أسجل وبمجرد أن أخسر الكرة أعود للتمركز".

وأكمل "ضد وست هام سجلت هدفا ولم يكن سعيدا لأنني لم أذهب للظهير الذي يلعب معي كما أراد كانت لدي العديد من الفرص".

وأتم "لقد كان تحديا كبيرا أرادني أن أتجه بطريقة مباشرة بالجري نحو اللاعبين لأنه أرادني أن أخلق فرصا قدر المستطاع وأسجل قدر المستطاع، أشعر بحرية أكبر للتعبير عن نفسي الآن، لن أكذب حول ذلك الأمر، لدي السلطة لكي أكون نفسي وأخلق الفرص مرة أخرى".

وشارك سترلينج في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرين.