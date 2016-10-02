جامعة القاهرة تعلن حصول 14 كلية على ضمان الجودة والاعتماد

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، حصول 14 كلية على ضمان الجودة والاعتماد حتى الآن، وذلك بعد حصول كلية الحاسبات والمعلومات، والمعهد القومي للأورام بالجامعة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية.

وأوضح نصار، أن الكليات الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد هي:” الصيدلة، الزراعة، الطب البشري، الاقتصاد والعلوم السياسية، التمريض، الهندسة – قسم الاتصالات – طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، العلوم، التخطيط العمراني، رياض الأطفال، وكلية الحاسبات والمعلومات، فضلًأ عن المعهد القومي لللأورام”.

وقال إن 9 كليات من الـ 14 كلية حصلت الجودة والاعتماد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لافتًا إلى تحقيق عدد من كليات الجامعة أو بعض البرامج الدراسية بها لمعدلات عالية تمكنها من مطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونماذج مؤسسات الجودة والاعتماد الدولية، وبالتالي طلب الزيارات الاستطلاعية لفرق الخبراء والمراجعين تمهيدًا للاعتماد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية ومساعدة الكليات من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكين الكليات والبرامج الدراسية من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي من قِبل مراجعي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مضيفًا أن كليات الأعداد الكبيرة تواجه مشكلة في الاعتماد، ولكن سيتم العمل على البرامج الموجودة بها بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.

أ ش أ