ارتفاع طفيف في درجات الحراراة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

الإسكندرية 23 29

مطروح 22 27

بورسعيد 25 29

دمياط 23 28

بلطيم 22 29

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 35

العريش 18 33

نخل 15 34

طابا 17 36

الطور 25 32

مرسى علم 25 35

الغردقة 24 36

شرم الشيخ 27 35

رفح 18 32

كاترين 18 30

سيوة 20 32

المنيا 20 35

الفيوم 21 35

رأس سدر 20 35

أبوسمبل 23 40

وسط الدلتا 22 34

أسيوط 19 36

سوهاج 20 37

الأقصر 22 41

أسوان 24 42

شلاتين 25 35

حلايب 27 33

الوادى الجديد 22 40

قنا 22 40

نويبع 25 35

السلوم 19 28.