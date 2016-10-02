مذيعة النهار عن عجينة: «ما ينفعش يكون نائب أصلاً»

استنكرت الإعلامية أسماء مصطفى، التصريحات “المسيئة” التي أدلى بها النائب البرلماني إلهامي عجينة، لافتةً إلي أن لجنة القيم في البرلمان لا بد أن تتحرك إتجاه ما يفعله ويقوله هذا النائب، فور استئناف انعقاد الجلسات العامة، مع بدء الفصل التشريعى الثانى للدورة البرلمانية الحالية، فى 4 أكتوبر المقبل.

واصلت “أسماء” حديثها خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أن هناك شكاوى كثيرة من قِبل العديد من الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق المرأة ضد “عجينة” لما صدر منه من إساءات متكررة تجاه نساء مصر، ولا بد من الالتفات لتلك الشكاوى.

تابعت مذيعة النهار تعليقها قائلةً “لازم تشوفولنا حل مع عجينة ده، لا بد من وضع حد له ما ينفعش اللي بيقوله ده، أنا كمواطنة وسيدة مصرية ما أقبلش اللي بيقوله ده،هو ما ينفعش يكون نائب أصلاً، مجلس الشعب مش ناقص هم”.

وكانت قد ُقدمت بلاغات للمحامي العام، ضد النائب البرلماني “إلهامي عجينة”، واتهامه بسب وقذف الشعب المصري، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التى طالب فيها بتوقيع كشف العذرية على كل طالبة متقدمة للإلتحاق بالجامعات، للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي على حد زعمه، كما كان قد صرّح مسبقاً بأنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، بل الختان الجائر أيضًا.