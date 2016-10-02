«نهار جديد» يُناشد وزير التعليم بالتكفل بمدرسة عزبة الريدي بالمنيا

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إنه من الأخبار “المفرحة” التي تابعتها في الآونة الأخيرة، ما تناقله بعض المواقع بشأن تكفل أهالي عزبة الريد ببني مزار بمحافظة المنيا، ببناء مدرسة بمشاركة أبنائهم من الطلبة.

تابعت “أسماء” تصريحاتها خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أن هذا هو ما يسمى بالتكافل بين المواطنين، لأنهم لم يستسلموا لتقصير وزارة التربية والتعليم، اتجاههم و”فكروا بالعقل”، مضيفةً “تحية كبيرة للناس دول اللي بنوا المدرسة لعيالهم على كتافهم”.

وناشدت مذيعة النهار، وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، لكي يتولى الإشراف على هذه المدرسة، وإمدادها بباقي الخدمات المتبقية التي لم يتمكن الأهالي من إنهاء كافة تشطيباتها، لكنهم لم يستسلموا حتى لا يستمر أولادهم في قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام، حتى يصلوا لمدرسة القرية المجاورة، قائلةً “هتقولي الدولة هي اللي المفروض تبني مش الأهالي هقولك والله العظيم حقك وفي تقصير وكل حاجة بس مفيش فلوس،الناس دي فكرت بعقل وحلت الأزمة ومقعدوش يندبوا”