طيران العراق والتحالف الدولي يقصف مواقع (داعش) في الأنبار ونينوي

قصف طيران العراق والتحالف الدولي اليوم الأحد مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في الأنبار ونينوي، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وسيارات وأسلحة للتنظيم.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي، في تصريح صحفي، إن طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية ومدفعية الفرقة العاشرة بالجيش قصفت مواقع داعش في منطقة “البو علي الجاسم” بجزيرة الرمادي، مما أسفر عن مقتل 30 إرهابيا.

ولفت مصدر محلي في نينوى إلى أن طيران التحالف قصف رتلا لداعش قرب الموصل، مما أدى إلى مقتل الإرهابي أبو إبراهيم التونسي أحد مؤسسي وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم.

وأشار إلى أن الغارة الجوية استهدفت رتل سيارات بعضها يحمل أسلحة ثقيلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم وأبرزهم مؤسس وكالة أعماق الذراع الإعلامية لداعش.

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