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أمن مطار القاهرة يضبط طبيبا مصريا حاول تهريب كميات أدوية لزراعة الشعر

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أمن مطار القاهرة يضبط طبيبا مصريا حاول تهريب كميات أدوية لزراعة الشعر أمن مطار القاهرة يضبط طبيبا مصريا حاول تهريب كميات أدوية لزراعة الشعر

>كتبت رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد من ضبط طبيب مصري، قادم من كوريا الجنوبية عن طريق الإمارات حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية خاصة بزراعة الشعر .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة ، أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية مع ركاب رحلة خطوط الإمارات، اشتبه هاني أبو طالب في الراكب، وبتفتيش حقائبه أمام سعيد عبد الغني رئيس اللجنة تحت إشرف سعد فتح الله مدير الجمرك ،عثر بداخلها على 1200 أمبول خاص بزراعة الشعر.

وبالعرض على مدير الوردية أمر بتحويل الأمر إلى سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، والذى أمر بتحرير محضر جمركى الراكب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

 

 


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