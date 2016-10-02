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العثور على جثتي مواطنين داخل سيارة بالفجيرة

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العثور على جثتي مواطنين داخل سيارة بالفجيرة العثور على جثتي مواطنين داخل سيارة بالفجيرة

توفي شاب وشابة مواطنان، في العشرينات من عمرهما، حيث تم العثور على جثتيهما داخل مركبة في وضع التشغيل بمنطقة ثوبان بالفجيرة، ومن ثم عرض الجثتين على الطب الشرعي للتعرف إلى الأسباب التي أدت إلى وفاتهما.

وصرح العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة لـ «البيان» أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباح أمس، يفيد بالعثور على جثتين لشاب وشابة داخل مركبة في وضع التشغيل، وعلى الفور تحرك رجال الأدلة الجنائية لمسرح الحادث وتم رفع الجثتين ونقلهما الى الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضح أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث المؤسف، الذي نجم عنه وفاة شاب وشابة في العشرين من عمرهما، وأنهم في انتظار تقرير الكشف الطبي.

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