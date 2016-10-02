3.4 مليار عملية بواسطة «نول» منذ تشغيل النظام في 2009

كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات أن إجمالي عدد العمليات التي تمت بالبطاقة الموحدة (نول) في مختلف وسائل النقل منذ تشغيل النظام في سبتمبر عام 2009 وحتى منتصف العام بلغ ثلاثة مليارات و400 مليون عملية دخول وخروج الركاب من محطات مترو وترام دبي، والحافلات، ومركبات الأجرة، ووسائل النقل البحري، ودفع تعرفة المواقف، وإعادة تعبئة البطاقات، وشهد المعدل اليومي لاستخدام (نول) نمواً كبيراً في الفترة الماضية نتيجة للتوسع في استخدامات بطاقة نول، حيث بلغ مليونين و400 الف عملية يومياً، فيما بلغ إجمالي عدد بطاقات وتذاكر (نول) أكثر من 48 مليون بطاقة وتذكرة.

وقال الطاير: إن نظام التحصيلي الآلي في هيئة الطرق والمواصلات الذي يشمل بطاقات (نول) والمحفظة الإلكترونية يعد أحد أهم منصات الدفع الذكية في دبي، وتسهم بشكل كبير في دعم جهود حكومة دبي في التحول نحو المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع مكتب مدينة دبي الذكية، تم بموجبها اعتماد استخدام بطاقة (نول) كوسيلة دفع ذكية في عمليات الدفع الصغيرة في إمارة دبي، كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع بلدية دبي لاستخدام (نول) في تحصيل تعرفة دخول أربع حدائق في دبي، وسيتم مستقبلاً التوسع في استخدامات بطاقة (نول)، وكذلك أطلقت الهيئة في عام 2010 بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، البطاقة الائتمانية المدمجة، التي تعد الأول من نوعها في الشرق الأوسط، وتجمع بين مزايا كل من البطاقات الائتمانية البنكية والبطاقة الموحدة (نول)، حيث تتيح لحامليها وظائف السداد ببطاقة الائتمان والبطاقة الذكية المزودة بتقنية الدفع دون لمس، إلى جانب إمكانية استخدامها في وسائل النقل الجماعي المختلفة التابعة للهيئة.

وأكد الطاير أن البطاقة الموحدة (نول) تعد من البطاقات الأكثر أماناً كونها تتميز بتقنيات عالية ومميزات متعددة، وحصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل بطاقة مدفوعة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إجمالي عدد بطاقات وتذاكر (نول) التي تم إنتاجها منذ تشغيل مترو دبي في سبتمبر 2009 بلغ أكثر من 48 مليون بطاقة وتذكرة، منها 34 مليون تذكرة نول حمراء، و13 مليون بطاقة فضية، ومليون و400 ألف بطاقة ذهبية، و64 ألف بطاقة زرقاء، ويتم بيع (نول) في أكثر من 1000 جهاز بيع وتعبئة في مختلف مناطق إمارة دبي، وكذلك عبر 50 وكيل بيع مثل (كارفور، سبينس، لولو، زووم، رضا الانصاري للصرافة، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري ... وغيرها) موزعين على 1500 موقع، إلى جانب التطبيق الذكي (تطبيق المواصلات العامة).

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن نظام المحفظة الإلكترونية هو عبارة عن حساب إلكتروني مسبق الدفع لخدمات هيئة الطرق والمواصلات، حيث يمكن للشركات حفظ الاموال في حساب المحفظة الالكترونية كوسيلة دفع جديدة لدفع خدمات هيئة الطرق والمواصلات بدلا من استخدام المبالغ النقدية او بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن عدد الحسابات بلع 1100 حساب، فيما بلغت قيمة الايرادات التي تمت عبر المحفظة الإلكترونية 170 مليون درهم.

وقال: تتميز المحفظة الإلكترونية بعدد من المزايا منها توفير الوقت، وتجنب حمل مبالغ نقدية، والدفع الامن عن طريق الموقع الالكتروني، وسهولة الاطلاع على تفاصيل الحساب، والغاء عملية الدفع بسهولة، موضحاً أن المحفظة تتيح للمتعاملين حالياً دفع رسوم خدمات الترخيص المتمثلة بخدمات ترخيص المركبات وخدمات ترخيص السائقين، وجاري العمل على التوسع في استخداماتها لتشمل مختلف خدمات الهيئة الالكترونية للأفراد والشركات.