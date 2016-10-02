ضبط 319 زجاجة خمور مستوردة داخل يخت سياحي بريطاني بميناء الغردقة‎

ضبطت جمارك ميناء الغردقة البحري، بالتنسيق مع أمن الموانيء، كميات كبيرة ومتنوعة من أفخر زجاجات الخمور المستورده المهربة من سداد المستحقات الجمركية، مخباه داخل أحد اليخوت السياحية البريطانية، أثناء رسوه بالميناء.

تبين ذلك خلال التفتيش الدوري، فور وصول اليخت للميناء، قادمًا من قبرص وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وتم تشكيل لجنة من الجمارك، لتقدير الرسوم الجمركية المستحقة، وتولى بخيت العتموني مدير الشؤون القانونية، بجمارك الغردقة التحقيق في الواقعة.