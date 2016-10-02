لمواجهة الإرهاب.. اليابان تصدر جواز سفر جديد مضاد للتزوير

تدرس السلطات اليابانية السير على خطى الدول الأوروبية في تطوير جواز سفر به صفحة من البلاستيك الصلب تتضمن معلومات الهوية وتزيد صعوبة تزويره ضمن إجراءات لمنع الجريمة والإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية على موقعها الإلكتروني عن مسئول بارز بوزارة الخارجية اليابانية إن وزارة الخارجية اليابانية تهدف إلى إضافة هذه السمة الأمنية الجديدة في العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2023.

ويعكف الخبراء في اليابان منذ عام 2014 على مراجعة الطرق الرامية إلى رفع مستوى أمن جوازات السفر اليابانية، في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي.

أ ش أ