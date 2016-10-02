حبس متهم بحيازة أسلحة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قررت نيابة مركز قنا، برئاسة حسام القياس، وكيل النيابة حبس سائق متهم بحيازة 92 بندقية ألية و عدد 43 ألف طلقة نارية متنوعة، بعد ضبطة بقرية الجزيرية بمركز قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة المضبوطات بعد حصرها، و أنتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة.

ونفى المتهم ” حسام . ص . أ ” فى تحقيقات النيابة معرفته بالمضبوطات، وأنها أسلحة مؤكدًا أنها ملك المجنى علية

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا من العميد أيمن فتحي، مدير المباحث الجنائية بمقتل عامل وضبط عدد كبير من الأسلحة النارية بمركز قنا.

كشفت التحريات أعتزام تجار الأسلحة، جلب كمية من الأسلحة من السودان، ونقلها إلي سوهاج فتم تشكيل عدة أكمنة بالطرق الجبلية، وتمكنت أحدى الأكمنة بالمنطقة الجبلية بقرية الجزيرية، من ضبط السيارة وأثناء ضبطها قام المتهمون بإطلاق النيران على القوة الأمنية فبادلتهم إطلاق النيران ونتج عنها مصرع المدعو ” حارس. أ . ش ” أثر إصابتة بطلقات نارية، وتم ضبط المدعو ” حسام . ص . أ ” سائق السيارة رقم 54576 نقل سوهاج، و 92 بندقية ألية و عدد 43 ألف طلقة متنوعة، وتم التحفظ على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.