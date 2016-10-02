القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام لهجري الجديد

نظمت القوات المسلحة، احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد، بحضور عدد من كبار قادة وضباط، وضباط صف وجنود الجيش، بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل .

وألقى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

وهنأ أسامة الأزهرى الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة العطرة، والتي تتواكب مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، لتحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم لإعلاء مصلحة الوطن فى كل أمور حياتنا.

وفي نهاية الاحتفال، أكد اللواء أ .ح سعيد محمد عباس ، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال كلمته نيابة عن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتي إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها التي نلتمس منها نبراساً يضئ لنا الطريق فى شتى مناحى الحياة.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين_صلوات الله عليه وسلامه_ الذى أخرج البشرية من ظلمات الشرك والجهالة إلى نور الإيمان والعقيدة والعلم، وترك الأمة فى أعظم قيم البذل والتضحية والفداء فى سبيل المبدأ والعقيدة والحفاظ على العزة والكرامة.