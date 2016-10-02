أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام لهجري الجديد

Google+ Print
القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام لهجري الجديد القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام لهجري الجديد

نظمت القوات المسلحة، احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد، بحضور عدد من كبار قادة وضباط، وضباط صف وجنود الجيش، بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل .

وألقى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

وهنأ أسامة الأزهرى الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة العطرة، والتي تتواكب مع احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، لتحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم لإعلاء مصلحة الوطن  فى كل أمور حياتنا.

وفي نهاية الاحتفال، أكد اللواء أ .ح سعيد محمد عباس ، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال كلمته نيابة عن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتي إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها التي نلتمس منها نبراساً يضئ لنا الطريق فى شتى مناحى الحياة.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين_صلوات الله عليه وسلامه_ الذى أخرج البشرية من ظلمات الشرك والجهالة إلى نور الإيمان والعقيدة والعلم، وترك الأمة فى أعظم قيم البذل والتضحية والفداء فى سبيل المبدأ والعقيدة والحفاظ على العزة والكرامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب