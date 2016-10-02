بالصور ..ختام موسم جمع التمور بالوادى الجديد وأرباح كبيرة للمزارعين

يعيش أهالى الوادى الجديد أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة ابتهاجا بنجاح موسم التمور لهذا العام بعد تسجيل سعر كيلو البلح أعلى معدلاته مند سنوات طويلة، حيث بلغ سعر الكيلو أمس الأحد 9 جنيهات بمتوسط 8 جنيهات منذ بدء الموسم الدى لم يستمر أكثر من شهر أنتجت فيه المحافظة ما يزيد عن 40 ألف طن من أجود أنواع التمور على الإطلاق وتم تصديرها للخارج أغلبها كمنتج خام دون تصنيع، حيث رصدت عدسة "اليوم السابع" ختام الموسم بمرافقة عدد من التجار الذين يقومون بجمع المحصول من المزارعين وفرزه وتوريده إلى المصانع سواء داخل المحافظة أو خارجها حيث يختار التجار مواقع بالقرب من مزارع النخيل للتيسير على المزارعين فى إجراءات النقل ويتم وزن الكمية وشرائها فوريا والبدء فى فرزها واستخراج الثمار غير الناضجة أو التالفة وتعرف باسم "الحفش" وتجهيزها لتسليم المصانع.

وقال "أحمد مطرة" أحد تجار البلح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هدا الموسم هو الأنجح على الإطلاق بسبب ارتفاع سعر كيلو البلح عن الأعوام السابقة على الرغم من قصر الموسم والذى لم يستمر أكثر من شهر إلا أنه من المتوقع أن يستمر لمدة أسبوع آخر يتم فيه استلام باقى المحصول فى مدينة الخارجة حيث قاموا بشراء الكيلو بسعر 9 جنيهات و8,75 بعد تحديد السعر الأدنى للكيلو بواقع 7 جنيهات مند بداية الموسم.

وأضاف مطرة أن جميع المزارعين حققوا أرباحا جيدة عوضتهم عن الخسائر التى تعرضوا لها فى العام الماضى بصورة كبيرة نتيجة انخفاض سعر التمور لعدة أسباب نجحت الأجهزة التنفيذية هذا العام فى تلاشيها والاستفادة من هذا الدرس القاسى مما انعكس أثره إيجابا على نجاح المحصول هذا العام.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن موسم التمور هذا العام حقق متوسط إنتاجية لا تقل عن 45 ألف طن تم انتاجها حتى الآن كما بلغ متوسط سعر كيلو التمور حوالى 8 جنيهات حيث نجحت المحافظة فى تحديد السعر الأدنى للبلح بواقع 7 جنيهات لمنع تكرار ظاهرة احتكار التجار واستغلالهم للمزارع فى الوقت الذى بدلت فيه المحافظة بدعم اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم فى استنفاد كافة الكميات المتبقية من إنتاج العام الماضى بتوريدها للقوات المسلحة والجمعيات الخيرية وتحصيل قيمتها وهو ما ساهم فى بدء الموسم بمنتج جديد جعل المصدرين يتكالبون على تمور الوادى الجديد وهى الأجود والأفضل على مستوى الجمهورية.

جانب من ختام موسم التمور بالوادى الجديد

مطرة أحد تجار البلح اثناء جمع التمور من المزارعين

تعبئة التمور فى صناديق بعد فرزها

شراء كيلو البلح بسعر 9 جنيهات فى ختام الموسم

فرحه عارمة بين أهالى الوادى لنجاح موسم التمور

الوادى الجديد تحقق نجاح غير مسبوق فى موسم التمور

أعمال جمع التمور فى موسم الختام

تصدير أكثر من 40 ألف طن من تمور المحافظة

فرز ووزن التمور قبل توريدها للمصانع

أحد منافذ تجميع التمور من المزارعين بالخارجة

العمال أثناء فرز وتجنيع التمور