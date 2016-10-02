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إصابة 3 أشخاص بينهم عميد شرطة فى حادث تصادم بأسيوط‎

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إصابة 3 أشخاص بينهم عميد شرطة فى حادث تصادم بأسيوط‎ إصابة 3 أشخاص بينهم عميد شرطة فى حادث تصادم بأسيوط‎

أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عميد فى حادث تصادم سيارته الملاكي، ودراجة بخارية على طريق أسيوط القاهرة.

تلقت مديرية أمن أسيوط أخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية القصر بدائرة المركز، عن وقوع حادث تصادم وأنباء عن المصابين.

انتقلت سيارة الإسعاف وقوات الشرطةعلى الفور، لموقع البلاغ وتبين من المعاينة إصابة”ماهر.ن.ا” 55 سنة، ضابط شرطة برتبة عميد سائق السيارة الملاكي، وأصابة “محمد.س.م”45 سنة و”بدر.ع.ا” 23 سنة .

وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقى العلاج وجاري رفع آثار الحادث، لتسيير حركة مرور السيارات، و تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

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