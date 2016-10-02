الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين 6 أيام وفتحه لليهود

قررّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أمام المصلين على مدار 6 أيام، خلال شهر أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولهم “إن قوات الاحتلال، قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، أيام (3 و4 و6 و12 و18 و19) خلال الشهر الجاري، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب بشكل مستمر، ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات، قبل الوصول إلى الحرم”.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة وبشكل عشوائي منازل المواطنين، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، خاصة من موقعي “كيسوفيم”، “الأحراش” دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أ ش أ