أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين 6 أيام وفتحه لليهود

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين 6 أيام وفتحه لليهود الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين 6 أيام وفتحه لليهود

ارشيفية

قررّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أمام المصلين على مدار 6 أيام، خلال شهر أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولهم “إن قوات الاحتلال، قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، أيام (3 و4 و6 و12 و18 و19) خلال الشهر الجاري، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب بشكل مستمر، ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات، قبل الوصول إلى الحرم”.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة وبشكل عشوائي منازل المواطنين، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، خاصة من موقعي “كيسوفيم”، “الأحراش” دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا