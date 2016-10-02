13 بلداً سكانها الأطول عمراً في العالم

قدم المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) احصائية للبلدان التي يعيش سكانها أطول معدل أعمار في العالم، من خلال متوسط العمر المتوقع، بالاعتماد على عدة أسباب أهمها مستوى الرعاية الصحية.

و وفقًا لما ذكرته “روسيا اليوم”، يتوقع أن يصبح مستوى الرعاية الصحية أعلى مع نمو الاقتصاد، ما يجعل معدلات الأعمار لدى سكان بلد ما تصبح أطول. وقد نشر موقع “بزنس انسايدر” قائمة بترتيب 13 بلدا وفقا لطول معدلات الأعمار فيها وهي:

13- السويد – 82 سنة:

يعيش السويديون عامين أطول من متوسط ​​العمر في كل بلدان منظمة التعاون والتنمية، وأشارت المنظمة إلى أن نوعية المياه الجيدة تساهم في جعل السويديين أوفر صحة.

12- أيسلندا – 82.1 سنة:

تتميز آيسلندا بـ”أفضل نظام غذائي في العالم” وفقا لتصويت خبراء التغذية، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

9- تتقاسم المركز التاسع ثلاث بلدان هي:

- كوريا الجنوبية – 82.2 سنة: حيث ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعود ذلك إلى التحسن في الاقتصاد، ومع ذلك، فإن منظمة التعاون والتنمية تحذر من التلوث المرتفع هناك مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

- لوكسمبورج – 82.2 سنة: بما أن عدد سكان البلاد قليل مقارنة بباقي الدول الأوروبية فإن الدخل الفردي مرتفع وهو ما يسهل الحصول على نظام غذائي صحي ورعاية صحية أفضل.

-اسرائيل – 82.2 سنة: يحظى الرجال في إسرائيل بأعلى المعدلات للعمر المتوقع في العالم، على الرغم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

8- أستراليا – 82.3 سنة:

تقول منظمة الصحة العالمية أن تحسن الرعاية الصحية في هذه البلاد عزز متوسط ​​العمر المتوقع فيها.

7- فرنسا – 82.4 سنة:

تعد فرنسا واحدة من البلدان التي فيها أدنى معدلات بدانة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي، وهو الأمر الذي يسهم في ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع في البلاد.

6- سنغافورة – 82.6 سنة:

ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع في سنغافورة على مدى السنوات الـ 30 الماضية، وذلك بفضل المستوى العالي للرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

5- إيطاليا – 82.7 سنة:

قالت المجلة الطبية ” The Lancet ” إن الإيطاليين يعيشون عمرا أطول نظرا لأن مستوى الفقر منخفض في البلاد ما يعني أن غالبية السكان قادرون على تناول طعام صحي وطازج يضمن لهم صحة جيدة.

4- سويسرا – 82.8 سنة:

ثروة سويسرا تجعل الرعاية الصحية واتباع نظام غذائي أمرا يسيرا وفي متناول الجميع، وقد كانت أشهر امرأة عاشت أطول عمر من سويسرا وهي روزا رين، التي ولدت في عام 1897 وتوفيت في عام 2010.

3- اسبانيا – 83.1 سنة:

تشتهر اسبانيا باتباع سكانها نظام “حمية البحر الأبيض المتوسط” الذي يقول الأطباء إنه أفضل نظام غذائي يمكنه أن يسهم في حياة طويلة وصحية. باعتبار أن مكوناتها هي الخضروات الطازجة والأسماك وكذلك الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

2- اليابان – 83.6 سنة:

قبل ثلاث سنوات، تراجعت اليابان إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لأطول معدل أعمار بسبب ارتفاع عدد حالات الانتحار من قبل الإناث، ومع ذلك، ما تزال معدلات الأعمار مرتفعة نظرا لاتباع السكان لنظام غذائي صحي.

1- هونج كونج – 84 عاما:

لاحظ العديد من المجلات الطبية أن التقاليد هناك وانخراط الناس في التدرب على فنون الدفاع عن النفس غير القتالية، ساعدتهم كثيرا على أن يبقوا نشيطين وبصحة جيدة حتى في سن الشيخوخة، كما أن اعتمادهم أسلوب طهي الطعام في الغالب على البخار واعتيادهم شرب الشاي يساهمان في الإبقاء على نظام غذائي متوازن.