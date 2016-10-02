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وزير النقل : محور كوبري طلخا على النيل جاهز للافتتاح خلال احتفالات أكتوبر

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وزير النقل : محور كوبري طلخا على النيل جاهز للافتتاح خلال احتفالات أكتوبر وزير النقل : محور كوبري طلخا على النيل جاهز للافتتاح خلال احتفالات أكتوبر

انتهت وزارة النقل من عدد من المشروعات الهامه لدعم الطرق المصرية وخطوط مترو الأنفاق والموانئ ومن بين هذه المشروعات محور كوبري طلخا من المنتظر افتتاحه خلال احتفالات أعياد أكتوبر، والتى تتم خلال الشهرين القادمين.

وأشار وزير النقل، إلى أن أحد أهم هذه المشروعات هو مشروع محور كوبرى طلخا على النيل الذى تم الإنتهاء من تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر 460 مليون جنيه، ويشمل عدة كبارى ( كوبرى على النيل بطـــول 630 متر وعرض 21 متر ، كوبرى أعلى السكة الحديد بطول 1174 متر وعرض 19 متر ، كوبرى أعلى ترعة المنصورية بطول 950 متر وعرض 19 متر ، كوبرى رافد جمصه بطول 440 متر وعرض 19 متر ، كوبرى أعلى المصرف بطول 101متر وعرض 21 متر ) .
> وأكد الدكتور جلال سعيد، في تصريحات نقلتها صفحة وزارة النل الرسمية على “فيس بوك” على أهمية هذا المحور الذى سيساهم في الربط المباشر بين طريق المنصورة – دمياط شرق النيل ، وطريق المحلة – المنصورة – شربين غرب النيل ، ونقل حركة المرور خارج الكتلة السكنية المزدحمة بمدينة المنصورة ، وربط مدخلى المنصورة الشرقى والغربى برافد جمصة والطريق الدولى الساحلى.
> وأضاف وزير النقل أن هذا المحور يخدم حركة النقل التبادلى بين محافظات شرق ووسط الدلتا ، ويوفر في زمن الرحلات بماله من مردود إيجابى لتخفيض تكاليف التشغيل والنقل على شبكة طرق الدلتا لمروره خارج المناطق ذات الكثافات المرورية العالية .

 

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