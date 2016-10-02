أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية الروسية تحذر من حرب شاملة في سوريا حال رفض النهج الدبلوماسي

Google+ Print
الخارجية الروسية تحذر من حرب شاملة في سوريا حال رفض النهج الدبلوماسي الخارجية الروسية تحذر من حرب شاملة في سوريا حال رفض النهج الدبلوماسي

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (الأحد) من أن رفض اتباع سبل التسوية الدبلوماسية في سوريا سينتج عنه اشتعال حرب شاملة, تؤدي إلى تغييرات مزلزلة في المنطقة بأسرها.

وأضافت زاخاروفا (حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية على موقعها الألكتروني) أن اللوبي الأمريكي يعكر الآن صفو المياه بما لا يسمح بالتوصل إلى اتفاق, ولسان حالهم في هذا يقول لماذا نحتاج إلى الدبلوماسية وتطبيق القانون الدولي واشراك الأمم المتحدة ولماذا نحتاج إلى إلتزامات مع الأطراف الدولية ونحن نمتلك القوة وإمكانية تطبيق قانون الأقوى, فنحن لدينا قوانينا الخاصة التي ربما تقف فوق القوانين الأخرى وتعتمد على حل المشكلات عن طريق القوة على حد قولها.

ورفضت الدبلوماسية الروسية الاجابة على التساؤل الذي يدور حول رد فعل روسيا المحتمل في حال قررت الولايات المتحدة استخدام القوة ضد سوريا، وقالت “إنني لا استطيع التكهن بما سيحدث، فهذا هو عمل الخبراء، ولكن إذا بدأت واشنطن عدوانا مباشرا ضد دمشق والجيش السوري، فإن الأمر سوف يؤدي إلى “تحولات تكتونية” ليس فقط على أرض سوريا، ولكن في المنطقة برمتها”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا