المملكة القابضة السعودية تبيع فندق “فورسيزونز” تورونتو

قالت شركة “المملكة القابضة” الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، إنها باعت أمس السبت فندق فورسيزونز تورونتو المملوك لها بالكامل مقابل 225 مليون دولار كندي، أو ما يعادل 645 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إنها باعت الفندق إلى مجموعة شركات عائلية تابعة للسيد شاهد خان، وإنها حققت ربحاً بقيمة 17 مليون دولار كندي، أو ما يعادل 48 مليون ريال، من عملية البيع التي سيظهر أثرها المالي في نتائج الربع الثالث من العام.

وأضاف البيان “ستتحصل شركة المملكة القابضة على تدفقات نقدية ناتجة عن الصفقة تبلغ 76 مليون دولار كندي (217 مليون ريال سعودي)”، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وتحوز المملكة القابضة حصص أقلية في عدد من كبرى الشركات في العالم، وهي من أكبر المساهمين في سيتي غروب ولها حصة في تويتر.