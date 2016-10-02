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سقوط 3 متهمين جدد في حادث مركب رشيد

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سقوط 3 متهمين جدد في حادث مركب رشيد سقوط 3 متهمين جدد في حادث مركب رشيد

تمكنت مأمورية مشتركة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط كل من، “م .ف” – 30 سنة سائق و”ا. ش” – 31 سنة سائق و “ح .س” 32 سنة عامل زراعي جميعهم يقيمون مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ”.

 وتم ضبطهم أثناء إقامتهم بإحدى الشقق بشارع خليل حمادة دائرة القسم، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية إدارى مركز رشيد – بأمن البحيرة، “هجرة غير شرعية حادث غرق مركب رشيد”، وبحوزتهم السيارة رقم س ع ع 5277 .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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