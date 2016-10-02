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ضبط ٣٣٠ قرص مخدر بحوزة ٣ أشخاص بأسيوط‎

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ضبط ٣٣٠ قرص مخدر بحوزة ٣ أشخاص بأسيوط‎ ضبط ٣٣٠ قرص مخدر بحوزة ٣ أشخاص بأسيوط‎

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من القبض على ٣ أشخاص بحوزتهم ٣٣٠ قرص مخدر، خلال حملة أمنية لضبط المواد المخدرة.
> تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط إخطارًا يفيد تمكن الضباط من ضبط ” ه .خ .ع ” 31 سنة فلاح مقيم المطمر دائرة مركز ساحل سليم، وبحوزته ٣٠٠ قرص من العقاقير المخدرة، و مبلغ مالي قدرة 1000 جنية من متحصلات البيع وهاتف محمول بقصد الأتجار،

وضبط ” ع .ع .س ” ٣٠ سنة عامل مقيم طما دائرة مركز طما سوهاج، وبحوزته ٣ قطع من مادة الحشيش المخدر تزان حوالي 12 جرام و٨ أقراص من العقاقير المخدرة بقصد التعاطي، و ” ح .م .م” 36 سنة عامل مقيم النخيله دائرة مركز أبوتيج، وبحوزته ٢٢ قرص من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالي قدرة 400 جنية من متحصلات البيع بقصد الأتجار.

تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 

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