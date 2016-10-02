التموين تحارب الاحتكار وتضبط أطنانا من الأرز والسكر خزنها تجار بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط مالكة مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة لتخزينها كميات كبيرة من السلع الغذائية (الأرز الحر ـ السكر الحر) وحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق ذات الأثر بالغ الضرر بالاقتصاد القومى للبلاد بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة .

وتم ضبط 6.950 طن سلع غذائية "سكر حر" و5 أطنان سلع غذائية "أرز أبيض" معبأ داخل عبوات بدون معلومات، حيث تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.