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التموين تحارب الاحتكار وتضبط أطنانا من الأرز والسكر خزنها تجار بالبحيرة

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التموين تحارب الاحتكار وتضبط أطنانا من الأرز والسكر خزنها تجار بالبحيرة التموين تحارب الاحتكار وتضبط أطنانا من الأرز والسكر خزنها تجار بالبحيرة

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية من ضبط مالكة مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة لتخزينها كميات كبيرة من السلع الغذائية (الأرز الحر ـ السكر الحر) وحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق ذات الأثر بالغ الضرر بالاقتصاد القومى للبلاد بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة .

 

وتم ضبط 6.950 طن سلع غذائية "سكر حر" و5 أطنان سلع غذائية "أرز أبيض" معبأ داخل عبوات بدون معلومات، حيث تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

 


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مصر 365

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